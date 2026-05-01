Al Mahhar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al Mahhar hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 QAR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,6 Millionen QAR – eine Minderung von 77,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 239,1 Millionen QAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at