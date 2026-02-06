Al Majed for Oud Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Al Majed for Oud Company Registered hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Majed for Oud Company Registered 0,600 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 252,2 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 242,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,70 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 6,28 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Al Majed for Oud Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden SAR im Vergleich zu 926,00 Millionen SAR im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 7,81 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden SAR gerechnet.

