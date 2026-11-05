Al Majed for Oud Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Majed for Oud Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,81 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al Majed for Oud Company Registered 1,20 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 293,3 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,4 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at