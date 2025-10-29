|
29.10.2025 06:31:28
Al Majed for Oud Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Al Majed for Oud Company Registered präsentierte in der am 26.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,900 SAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Al Majed for Oud Company Registered im vergangenen Quartal 232,4 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Majed for Oud Company Registered 170,6 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
