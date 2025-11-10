Al-Manara Insurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al-Manara Insurance hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 JOD, nach -0,080 JOD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,0 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al-Manara Insurance 0,7 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at