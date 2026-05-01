Al Masane Al Kobra Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al Masane Al Kobra Mining hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,68 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Masane Al Kobra Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,4 Millionen SAR im Vergleich zu 219,8 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at