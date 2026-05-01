|
01.05.2026 06:31:29
Al Masane Al Kobra Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Al Masane Al Kobra Mining hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,68 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Masane Al Kobra Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,4 Millionen SAR im Vergleich zu 219,8 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!