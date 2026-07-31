Al Masane Al Kobra Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al Masane Al Kobra Mining äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Masane Al Kobra Mining 0,820 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Masane Al Kobra Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 237,0 Millionen SAR im Vergleich zu 258,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at