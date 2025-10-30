Al Masane Al Kobra Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Al Masane Al Kobra Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 SAR, nach 0,680 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Masane Al Kobra Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 271,1 Millionen SAR im Vergleich zu 216,0 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at