Al Masar Al Shamil Education: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Masar Al Shamil Education hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Masar Al Shamil Education in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187,7 Millionen SAR im Vergleich zu 153,8 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at