Al Masar Al Shamil Education: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Al Masar Al Shamil Education hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 SAR je Aktie generiert.

Al Masar Al Shamil Education hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,8 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,27 SAR. Im Vorjahr hatte Al Masar Al Shamil Education 1,17 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 533,87 Millionen SAR, während im Vorjahr 437,06 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at