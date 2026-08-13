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13.08.2026 06:31:29
Al Masar Al Shamil Education vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Al Masar Al Shamil Education hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Al Masar Al Shamil Education hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 SAR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Masar Al Shamil Education im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163,4 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 134,3 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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