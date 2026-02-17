Al Mashriq Insurance Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al Mashriq Insurance Company veröffentlichte am 15.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 11,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 42,34 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 39,71 Millionen USD umgesetzt.

