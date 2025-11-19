|
Al Mashriq Insurance Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Al Mashriq Insurance Company hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Al Mashriq Insurance Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 11,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
