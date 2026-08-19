Al Mashriq Insurance Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Mashriq Insurance Company lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at