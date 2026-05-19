Al Mashriq Insurance Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al Mashriq Insurance Company hat am 17.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al Mashriq Insurance Company 0,030 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Mashriq Insurance Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at