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06.05.2026 06:31:29
Al Moammar Information Systems Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Al Moammar Information Systems Company Registered hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 SAR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,36 Prozent auf 314,9 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Moammar Information Systems Company Registered 405,6 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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