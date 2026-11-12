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12.11.2026 06:31:28
Al Moammar Information Systems Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Al Moammar Information Systems Company Registered hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 239,48 Prozent auf 951,8 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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