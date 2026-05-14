Al-Omran Industrial Trading präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Al-Omran Industrial Trading ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al-Omran Industrial Trading die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,20 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,160 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,27 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at