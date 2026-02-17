AL-Quds Bank for Development Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AL-Quds Bank for Development Investment hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 22,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,060 USD beziffert, während im Vorjahr 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,38 Prozent auf 98,48 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 86,29 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at