AL-Quds Bank for Development Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AL-Quds Bank for Development Investment veröffentlichte am 15.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 23,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at