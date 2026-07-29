Al Quds Ready Mix Concrete: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Quds Ready Mix Concrete veröffentlichte am 26.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,7 Millionen JOD gegenüber 2,9 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at