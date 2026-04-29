Al Quds Ready Mix Concrete stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Al Quds Ready Mix Concrete ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al Quds Ready Mix Concrete die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 JOD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Quds Ready Mix Concrete 3,0 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at