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23.04.2026 06:31:29
Al Rajhi Bank Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Al Rajhi Bank Bearer ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al Rajhi Bank Bearer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al Rajhi Bank Bearer ein EPS von 0,940 SAR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 37,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,53 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,82 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,05 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 10,44 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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