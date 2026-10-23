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23.10.2026 06:31:29
Al Rajhi Bank Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Al Rajhi Bank Bearer ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al Rajhi Bank Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,990 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 15,06 Milliarden SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,55 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 SAR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 10,78 Milliarden SAR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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