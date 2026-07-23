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23.07.2026 06:31:29
Al Rajhi Bank Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Al Rajhi Bank Bearer hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 SAR gegenüber 0,970 SAR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Rajhi Bank Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,48 Milliarden SAR im Vergleich zu 17,64 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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