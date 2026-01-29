Al Rajhi Bank Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al Rajhi Bank Bearer äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,51 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Al Rajhi Bank Bearer im vergangenen Quartal 10,41 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Rajhi Bank Bearer 16,45 Milliarden SAR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,49 SAR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 9,83 Milliarden SAR gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,85 SAR beziffert, während im Vorjahr 4,67 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,09 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 60,14 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

