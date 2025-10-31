Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered ein EPS von 0,820 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered 1,47 Milliarden SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at