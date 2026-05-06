Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 SAR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,82 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at