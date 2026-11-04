Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 2,29 SAR gegenüber 0,430 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,60 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 1,42 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at