Al-Rakaez Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al-Rakaez Investment äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 JOD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,4 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at