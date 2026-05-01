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01.05.2026 06:31:29
Al-Rakaez Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Al-Rakaez Investment äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 JOD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,4 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen JOD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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