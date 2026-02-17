|
Al-Rakaez Investment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Al-Rakaez Investment gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Umsatzseitig wurden 0,8 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al-Rakaez Investment 0,6 Millionen JOD umgesetzt.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,020 JOD. Im Vorjahr hatte Al-Rakaez Investment ebenfalls ein EPS von 0,020 JOD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,50 Millionen JOD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Al-Rakaez Investment 2,33 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.
