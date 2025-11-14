Al Safat Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al Safat Energy hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,17 Prozent auf 1,3 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at