Al Safat Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Al Safat Energy lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Safat Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Al Safat Energy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Millionen KWD im Vergleich zu 4,45 Millionen KWD im Vorjahr.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
