Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,68 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 157,0 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered 137,2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at