Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 149,8 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered 149,2 Millionen SAR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,340 SAR gegenüber 1,26 SAR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered im vergangenen Geschäftsjahr 626,21 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered 532,40 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at