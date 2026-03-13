|
13.03.2026 06:31:28
Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 149,8 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered 149,2 Millionen SAR umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,340 SAR gegenüber 1,26 SAR im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered im vergangenen Geschäftsjahr 626,21 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered 532,40 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.