Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 SAR. Im letzten Jahr hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered einen Gewinn von -0,680 SAR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,2 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered einen Umsatz von 158,5 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at