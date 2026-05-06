Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,03 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered -0,600 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,43 Prozent zurück. Hier wurden 152,6 Millionen SAR gegenüber 156,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at