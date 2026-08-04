Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered präsentierte am 02.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 166,0 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 4,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at