Al Sagr National Insurance Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Al Sagr National Insurance Company präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 AED je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Al Sagr National Insurance Company mit einem Umsatz von insgesamt 90,2 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,7 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 51,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at