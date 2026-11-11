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11.11.2026 06:31:29
Al Salam Bank-Bahrain (BSC) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Al Salam Bank-Bahrain (BSC) hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 110,5 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,9 Millionen BHD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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