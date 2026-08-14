Al Salam Bank-Bahrain (BSC) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al Salam Bank-Bahrain (BSC) lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BHD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Al Salam Bank-Bahrain (BSC) im vergangenen Quartal 134,2 Millionen BHD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Salam Bank-Bahrain (BSC) 140,7 Millionen BHD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at