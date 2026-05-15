Al Salam Bank-Bahrain (BSC): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Salam Bank-Bahrain (BSC) hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Al Salam Bank-Bahrain (BSC) hat ein EPS von 0,01 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 136,4 Millionen BHD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,2 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at