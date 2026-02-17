17.02.2026 06:31:28

Al Salam Bank - Sudan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Al Salam Bank - Sudan hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 AED beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Al Salam Bank - Sudan im vergangenen Quartal -2,2 Millionen AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 172,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Salam Bank - Sudan 3,0 Millionen AED umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,360 AED für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Al Salam Bank - Sudan hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 78,44 Millionen AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 70,11 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.

