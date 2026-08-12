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12.08.2026 06:31:29
Al-Samaani Factory For Metal Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Al-Samaani Factory For Metal Industries hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Al-Samaani Factory For Metal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SAR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 38,9 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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