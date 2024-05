Al-Samaani Factory For Metal Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Al-Samaani Factory For Metal Industries hat am 19.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Al-Samaani Factory For Metal Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,020 SAR vermeldet.

Umsatzseitig standen 31,7 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 22,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al-Samaani Factory For Metal Industries 40,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at