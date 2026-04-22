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22.04.2026 06:31:29
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts hat am 19.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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