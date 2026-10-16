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16.10.2026 06:31:29
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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