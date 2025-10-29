Al-Sharq Investment Projects informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al-Sharq Investment Projects hat sich am 26.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 JOD gegenüber 0,030 JOD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,5 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 2,5 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at