Al-Sharq Investment Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al-Sharq Investment Projects präsentierte am 26.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Al-Sharq Investment Projects im vergangenen Quartal 1,4 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al-Sharq Investment Projects 1,4 Millionen JOD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at