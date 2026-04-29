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29.04.2026 06:31:29
Al-Sharq Investment Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Al-Sharq Investment Projects präsentierte am 26.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite hat Al-Sharq Investment Projects im vergangenen Quartal 1,4 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al-Sharq Investment Projects 1,4 Millionen JOD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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