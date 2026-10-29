Al-Sharq Investment Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al-Sharq Investment Projects stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,04 JOD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al-Sharq Investment Projects mit 0,040 JOD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 2,6 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,5 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at